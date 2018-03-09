4 مليارت دولار ارتفاع بصادرات مصر خلال 2017..و 2.1 مليار تراجع فى وارداتها







كتبت- هبة حسام

كشفت أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر والصادرة لعام 2017 عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال العام الماضى مقارنة بالعام السابق له، حيث سجلت خلال 2017 نحو 25.8 مليار دولار، مقابل 21.7 مليار دولار خلال عام 2016، بزيادة تجاوزت 4 مليارات دولار.

ووفقاً للنشرة الإحصائية، شهدت الواردات المصرية تراجعاً خلال العام الماضى، حيث بلغ إجمالى الواردات 66 مليار دولار لعام 2017، مقابل 68.1 مليار دولار خلال عام 2016، بتراجع بلغت قيمته 2.1 مليار دولار، وعلى مستوى العجز فى الميزان التجارى "الفرق بين قيمتى الصادرات والواردات"، تراجع خلال 2017 مقارنة بعام 2016.

وسجل عجز الميزان التجارى خلال العام الماضى 40.2 مليار دولار، مقابل 46.4 مليار دولار قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال عام 2016، بانخفاض بلغت قيمته 6.1 مليار دولار.