10 معلومات عن البابا كيرلس السادس قديس العصر الحديث فى ذكرى وفاته

تحتفل الكنيسة القبطية، اليوم الجمعة، التاسع من مارس بعيد نياحة (وفاة) القديس البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية الـ116، والذى منحه المجمع المقدس للكنيسة لقب "قديس"، وفى النقاط التالية معلومات عنه:

1- اسمه عازر وولد ببلدة طوخ النصارى بدمنهور فى الجمعة 2 أغسطس سنة 1902، ووالده هو يوسف عطا المحب للكنيسة وناسخ كتبها ومنقحها.

2- كان يعمل بشركة للملاحة، ثم تقدم باستقالته فى يوليو سنة 1927، ودخل دير البراموس، ونال درجة الرهبنة فور قدومه.

3- فى 25 فبراير سنة 1928 سمى بالراهب مينا الباراموسى، رسمه الأنبا يؤانس قسًا بعدها بـ3 سنوات.

4- ترك دير البراموس واتجه للدير الأبيض، وقضى أيامه راهبًا متوحدًا فى مغارة بالصحراء.

5- بعدها عاش فى طاحونة قديمة ومهجورة بمصر القديمة، وبدأ يصنع المعجزات لأهل المنطقة.

6- عام 1944 أُسْنِدَت إليه رئاسة دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون بمغاغة.

7- فى نوفمبر عام 1957 ترشح للباباوية وتم اختياره بابا للكنيسة فى أبريل عام 1959.

8- جمعته صداقة بالرئيس جمال عبد الناصر حتى تبرع الأخير لبناء كاتدرائية الأقباط بالعباسية.

9- كان البابا كيرلس رجلًا وطنيًا فور اجتياح إسرائيل لأراضى 1967 أصدر قرارا بمنع زيارة الأقباط للقدس.

10- توفى فى مثل هذا اليوم من عام 1971، ونقل جثمانه فى احتفال مهيب لدير مارمينا العجايبى، وفقا لوصيته، ومنحه المجمع المقدس لقب قديس عام 2013.