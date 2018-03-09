video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 مارس 2018 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

10 معلومات عن البابا كيرلس السادس قديس العصر الحديث فى ذكرى وفاته

الجمعة، 09 مارس 2018 11:48 ص
10 معلومات عن البابا كيرلس السادس قديس العصر الحديث فى ذكرى وفاته البابا كيرلس السادس





كتب سارة علام
إضافة تعليق

تحتفل الكنيسة القبطية، اليوم الجمعة، التاسع من مارس بعيد نياحة (وفاة) القديس البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية الـ116، والذى منحه المجمع المقدس للكنيسة لقب "قديس"، وفى النقاط التالية معلومات عنه: 
 

1- اسمه عازر وولد ببلدة طوخ النصارى بدمنهور فى الجمعة 2 أغسطس سنة 1902، ووالده هو يوسف عطا المحب للكنيسة وناسخ كتبها ومنقحها.

2- كان يعمل بشركة للملاحة، ثم تقدم باستقالته فى يوليو سنة 1927، ودخل دير البراموس، ونال درجة الرهبنة فور قدومه.

3- فى 25 فبراير سنة 1928 سمى بالراهب مينا الباراموسى، رسمه الأنبا يؤانس قسًا بعدها بـ3 سنوات.

4- ترك دير البراموس واتجه للدير الأبيض، وقضى أيامه راهبًا متوحدًا فى مغارة بالصحراء.

5- بعدها عاش فى طاحونة قديمة ومهجورة بمصر القديمة، وبدأ يصنع المعجزات لأهل المنطقة.

6- عام 1944 أُسْنِدَت إليه رئاسة دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون بمغاغة.

7- فى نوفمبر عام 1957 ترشح للباباوية وتم اختياره بابا للكنيسة فى أبريل عام 1959.

8- جمعته صداقة بالرئيس جمال عبد الناصر حتى تبرع الأخير لبناء كاتدرائية الأقباط بالعباسية.

9- كان البابا كيرلس رجلًا وطنيًا فور اجتياح إسرائيل لأراضى 1967 أصدر قرارا بمنع زيارة الأقباط للقدس.

10- توفى فى مثل هذا اليوم من عام 1971، ونقل جثمانه فى احتفال مهيب لدير مارمينا العجايبى، وفقا لوصيته، ومنحه المجمع المقدس لقب قديس عام 2013.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كاهن وباحث تراثى: مصر البلد الوحيد الذى زاره المسيح لأنها كانت ملجأ للأنبياء

البابا كيرلس السادس

وفاة البابا كيرلس

الكنيسة

الكنيسة القبطية




لا تفوتك
المجالس الطبية المتخصصة: نصدر من 7 إلى 9 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة يوميًا

المجالس الطبية المتخصصة: نصدر من 7 إلى 9 آلاف قرار علاج على نفقة الدولة يوميًا

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

هل ينقذ "الاستانلس ستيل" البنية التحتية بمصر؟..باحث مصرى يُطوع الحديد المقاوم للصدأ لإنشاء الكبارى والأبراج.. مديرة بمعهد بناء الصلب بإنجلترا: نستشهد بعمل الباحث.. وخبير: بتطبيقه نبنى العاصمة الإدارية فى 6 أشهر

هل ينقذ "الاستانلس ستيل" البنية التحتية بمصر؟..باحث مصرى يُطوع الحديد المقاوم للصدأ لإنشاء الكبارى والأبراج.. مديرة بمعهد بناء الصلب بإنجلترا: نستشهد بعمل الباحث.. وخبير: بتطبيقه نبنى العاصمة الإدارية فى 6 أشهر

اللعب أو الرحيل شعار 4 لاعبين فى الأهلى.. المنتخب يهدد بقاء إكرامي.. باكا يخشى التجميد لحساب الأجانب.. ميدو يجدد رغبته فى الاحتراف بالسعودية.. وطريقة البدرى تمنع استمرار أحمد حمدى

اللعب أو الرحيل شعار 4 لاعبين فى الأهلى.. المنتخب يهدد بقاء إكرامي.. باكا يخشى التجميد لحساب الأجانب.. ميدو يجدد رغبته فى الاحتراف بالسعودية.. وطريقة البدرى تمنع استمرار أحمد حمدى

تعرف على مدة وجود ممثلى المنظمات داخل اللجان الانتخابية

تعرف على مدة وجود ممثلى المنظمات داخل اللجان الانتخابية

كيف أصبح رونالدو متخصص رأسيات "الجمال"؟.. 4 أهداف تجيب

كيف أصبح رونالدو متخصص رأسيات "الجمال"؟.. 4 أهداف تجيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة