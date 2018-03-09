10 معلومات عن البابا كيرلس السادس قديس العصر الحديث فى ذكرى وفاته

10 معلومات عن البابا كيرلس السادس قديس العصر الحديث فى ذكرى وفاتهالجمعة، 09 مارس 2018 11:48 ص
البابا كيرلس السادس
كتب سارة علام
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تحتفل الكنيسة القبطية، اليوم الجمعة، التاسع من مارس بعيد نياحة (وفاة) القديس البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية الـ116، والذى منحه المجمع المقدس للكنيسة لقب "قديس"، وفى النقاط التالية معلومات عنه:
1- اسمه عازر وولد ببلدة طوخ النصارى بدمنهور فى الجمعة 2 أغسطس سنة 1902، ووالده هو يوسف عطا المحب للكنيسة وناسخ كتبها ومنقحها.
2- كان يعمل بشركة للملاحة، ثم تقدم باستقالته فى يوليو سنة 1927، ودخل دير البراموس، ونال درجة الرهبنة فور قدومه.
3- فى 25 فبراير سنة 1928 سمى بالراهب مينا الباراموسى، رسمه الأنبا يؤانس قسًا بعدها بـ3 سنوات.
4- ترك دير البراموس واتجه للدير الأبيض، وقضى أيامه راهبًا متوحدًا فى مغارة بالصحراء.
5- بعدها عاش فى طاحونة قديمة ومهجورة بمصر القديمة، وبدأ يصنع المعجزات لأهل المنطقة.
6- عام 1944 أُسْنِدَت إليه رئاسة دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون بمغاغة.
7- فى نوفمبر عام 1957 ترشح للباباوية وتم اختياره بابا للكنيسة فى أبريل عام 1959.
8- جمعته صداقة بالرئيس جمال عبد الناصر حتى تبرع الأخير لبناء كاتدرائية الأقباط بالعباسية.
9- كان البابا كيرلس رجلًا وطنيًا فور اجتياح إسرائيل لأراضى 1967 أصدر قرارا بمنع زيارة الأقباط للقدس.
10- توفى فى مثل هذا اليوم من عام 1971، ونقل جثمانه فى احتفال مهيب لدير مارمينا العجايبى، وفقا لوصيته، ومنحه المجمع المقدس لقب قديس عام 2013.
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