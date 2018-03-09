10 معلومات عن الانتخابات الرئاسية فى روسيا







كتب مؤمن مختار

تجرى انتخابات رئاسة الدولة فى روسيا يوم 18 مارس 2018، وقد أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017، عن نيته خوض السباق، قائلا: "سأرشح نفسى لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شئ سيكون على ما يرام".

10 معلومات عن انتخابات الرئاسة فى روسيا:

- تبدأ الانتخابات الروسية يوم 18 مارس أى بعد 9 أيام

-يبلغ عدد المرشحين للرئاسة الروسية 8 مرشحين بينهم الرئيس بوتين

- رفضت هيئة الانتخابات الروسية طلب 29 مرشحا آخر من بينهم المعارض ألكسى نافالنى

- ترشحت لأول مرة آية حمزاتوفا، زوجة مفتى داغستان لتكون أول مسلمة ترشح نفسها لهذا المنصب فى تاريخ روسيا

- يصوت فى الداخل الروسى حوالى 110 ملايين ناخب روسى، وفى الخارج يصوت مليون ونصف

- يوجد فى روسيا 94 ألف مركز اقتراع، وفى الخارج 369 مركز انتخاب

- تنافس بوتين فى الانتخابات الرئاسية الإعلامية كيسينا سوبتشاك، والتى كان والدها رئيسا للرئيس الحالى بوتين عندما كان عمدة سان بطرسبورج

- إذا فاز بوتين ستمثل ستكون هذه الفترة الرئاسية الثانية له على التوالى بعد فوزه فى 2012، والرابعة له بعد رئاسته لروسيا عامى 2000 و 2004 و 2012

- تبلغ الفترة الرئاسية فى روسيا حاليا 6 سنوات بعد تعديل القانون الروسى، حيث سيبقى رئيس روسيا القادم من 2018 حتى 2024

- وأخيرا تلزم الانتخابات الروسية جميع الأحزاب بالكشف عن مصادر تمويل المرشحين للانتخابات الرئاسية