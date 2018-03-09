وفد من قدامى الرياضيين بدمياط يشارك فى يوم الوفاء ورد الجميل ببورسعيد







دمياط - معتز الشربينى

شارك وفد من قدامى الرياضيين بدمياط فى يوم الوفاء ورد الجميل لمن غادروا الحياة دون تكريم ببورسعيد، والذى أقامه مجلس إدارة قدامى لاعبى النادى المصرى فى سرادق عزاء وتأبين للراحلين الكابتن مصطفى الشناوى والكابتن محمد سلامة "إينو"، خلف النادى المصرى أمام قرية الكنارى.

ضم وفد دمياط نجوم ولاعبى الكرة من بينهم، عبد المنعم بدران ويوسف خليفة واللواء هشام الحفناوى وإبراهيم الولى وعادل العوادلى، بالإضافة إلى إسماعيل محمد رئيس جمعية قدامى الرياضيين بدمياط السابق، وهشام الولى عضو مجلس إدارة نادى دمياط الأسبق.

وحضر العزاء عدد كبير من نجوم ولاعبى المصرى القدامى، وعلى رأسهم عوض الحارتى ومدحت فقوسة وسمير التفاهنى وعبود الخضرى وطلعت الصيفى وجمال جودة وجمال فؤاد ومحمد عيد هاشم وإبراهيم المصرى وعماد عبد الغنى، كما حضر كلا من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الحالى، واللوء سماح قنديل محافظ بورسعيد السابق، وأسرة المرحوم مصطفى الشناوى والمعتز بالله إينو نجل المرحوم إينو.