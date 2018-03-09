وفد إعلامى فرنسى يشيد بضخامة مشروع العاصمة الإدارية







كتبت – ميرفت رشاد

كشف الدكتور عادل المصرى المستشار السياحى بباريس، أن الوفد الإعلامى الفرنسى رفيع المستوى زار معالم القاهرة ومقر العاصمة الإدارية الجديدة وأبدوا إعجابهم الشديد بضخامة المشروع وما يمثله من نقلة نوعية للتحول الايجابى الكبير لمصر حاليا.

وأشار المصرى وفق بيان له إلى أن الوفد الفرنسى أبدى شكرهم لكافة القائمين على مشروع العاصمة الإدارية للترحيب بهم وشرح أبعاد هذا المشروع الكبير ثم قاموا بزيارة للسويس ومتحف الآثار الشهير بها ثم إلى مدينة الإسماعيلية وبورسعيد وتم من خلالها زيارة كافة الأماكن الأثرية المرتبطة بتاريخ قناة السويس.

وأوضح المصرى أن الوفد قدم الشكر والتقدير للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لقيام مكتبه بتنظيم برنامج حافل لهم لزيارة القناة الجديدة مع دعوتهم الغداء وسجلوا إعجابهم وانبهارهم بهذا المشروع الرائع وماله من مردود اقتصادي كبير على مصر .

وأوضح عادل المصرى أنهم أبدوا إعجابهم الشديد بتحفيز القيادة السياسية لإرادة المصريين التى أنجزت هذا المشروع العملاق فى وقت قصير..الأمر الذى يعكس ويؤكد أن مصر تمضى طريقها بثبات نحو المستقبل.



















