وفاة طفل فى حادث انفجار أسطوانة بوتجاز بطنطا







الغربية - مصطفى عادل

لقى طفل مصرعه إثر انفجار أسطوانة بوتجاز داخل شقة بشارع الحكمة أول طنطا بمحافظه الغربية، وتبين حدوث تسرب غاز أدى الى الإنفجار، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد النيران.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بنشوب حريق داخل شقة بشارع الحكمة إثر انفجار أسطوانة بوتجاز بسبب تسرب غاز أثناء إعداد الطعام، وأسفر الحادث عن وفاة طفل، تم إخماد النيران، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى العام.