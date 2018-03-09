وصول وسفر 2439 راكبا بموانئ البحر الأحمر وتداول 521 شاحنة







البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة 4 سفن وهى مسرة، الحرية 2، النوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 467 راكبا و254 شاحنة بضائع و12 سيارة.

وشهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى مسرة، الحرية 2، النوى إكسبريس وعلى متنهم 361 راكبا و113 شاحنة بضائع و10 شاحنة عفش ركاب و13 سيارة.

على جانب آخر يستعد ميناء الغردقة لاستقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 254 راكبا و20 سيارة و7 شاحنات، فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 123 راكبا و14 سيارة.

وفى نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1243 راكبا وتداول 137 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين برنسيسة وبريدج وعلى متنهما 233 راكبا و6 برادات و6 تريلات و2 سيارة، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 149 راكبا و32 برادا و8 تريلات.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 255 راكبا و8 برادات و9 تريلات وسيارة، فيما غادرت ثلاث سفن وهى سينا، برنسيسة، بريدج وعلى متنهم 606 ركاب و48 براد و20 تريلا.