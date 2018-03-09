وزير النقل فى جولة مفاجئة بالسكة الحديد والمترو: لا تهاون مع أى مقصر.. صور







كتب - رضا حبيشى

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، صباح اليوم الجمعة مرافق وخدمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بالجيزة والقاهرة.

وذكرت وزارة النقل فى بيان أن الجولة "المفاجئة" بدأت بتفقد مزلقانات أم خنان والحوامدية والشوباك فى الكيلو ٤١/٦٠٠ وأبو رجوان فى الكيلو ٤٢/٥٠٠ ومزلقان البليدة.

والتقى الوزير بعمال المزلقانات وتابع عملهم وعمل المزلقانات عن قرب أثناء مرور القطارات ووجه باليقظة التامة فى العمل نظرا لأهمية هذا العمل فى الحفاظ على أرواح المواطنين.

كما تفقد الوزير برج الإشارات بمحطة والحوامدية وأبراج محطات البليدة وكفر عمار والعياط وتابع دفاتر المرور الإشرافية ثم استقل القطار المميز غير المكيف رقم ١٥٩ من محطة العياط حتى محطة البدرشين والتقى بعدد كبير من الركاب ودار حوار حول خطة تطوير مرفق السكك الحديدية من محطات ومزلقانات وتجديدات للقضبان وتدعيم أسطول السكك الحديدية بـ١٣٠٠ عربة جديدة و٣٠٠ عربة بضائع وتحديث وتطوير نظم الإشارات.

وأكد الركاب أن السكك الحديدية ما زالت هى وسيلة المواصلات الأولى بالنسبة لهم، وأعربوا عن تفهمهم أن خطة التطوير قد بدأت ولكنها تحتاج للوقت لكى تظهر نتائجها.

ثم استقل الوزير جرار القطار من محطة البدرشين حتى القاهرة وتابع حالة باقى المزلقانات والسيمافورات والإشارات، ووجه السائقين بالإبلاغ الفورى عن أى سيمافور معطل.

وفى محطة رمسيس بالقاهرة تفقد الدكتور هشام عرفات يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية أرصفة المحطة وتوجه الوزير إلى قطار ٨٨ فوجده متأخرا عن موعد قيامه بـ١٥ دقيقة فطالب الوزير بموافاته بتقرير عاجل عن هذه الواقعة، مؤكدا أنه لا تهاون مع أى مقصر خاصة وأن الأشهر الماضية قد شهدت انتظاما فى مواعيد قيام القطارات.

كما وجه وزير النقل رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة الإسراع فى تطوير المزلقانات غير المطورة واستكمال أعمال تطوير المزلقانات التى يتم تطويرها.

وشدد وزير النقل على ضرورة وأهمية الجولات الميدانية التى يجب أن يقوم بها نواب الهيئة والمديرون ورؤساء المناطق للإشراف المستمر والمرور الإشرافى الدورى اليومى على المحطات والمزلقانات والبلوكات والأبراج والمراجعة الدورية لكافة وسائل الاتصالات بين المزلقانات والأبراج والتأكد من عدم خروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار بالإضافة إلى توفير قطع الغيار اللازمة للورش.

وانتقل الدكتور هشام عرفات عقب جولته التفقدية لمرافق وخدمات السكك الحديدية لتفقد محطات وخدمات وانتظام عمل مترو الأنفاق.

وتفقد وزير النقل محطات الشهداء والعتبة وأرض المعارض واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة وعلى انتظام زمن التقاطر، ووجه بضرورة الحفاظ على مستوى الخدمة التى تخدم الملايين يوميا فى القاهرة الكبرى.