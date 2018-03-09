وزير الدفاع الأمريكى يبدأ بعد غد زيارة رسمية لسلطنة عمان







مسقط (أ ش أ)

يبدأ وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس بعد غد الأحد، زيارة رسمية لسلطنة عمان تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها الوزير المسئول عن شئون الدفاع العمانية بدر بن سعود بن حارب البورسعيدى.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الجمعة، أن الجانبين سيعقدان مباحثات رسمية تتناول التعاون بين وزارتى الدفاع فى البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.