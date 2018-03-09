وزير الأوقاف: يوم الشهيد صفحة ناصعة ومشرفة فى تاريخ الوطنية المصرية







كتب لؤى على

أكد وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة أن ذكرى يوم الشهيد صفحة ناصعة ومشرفة فى تاريخ الوطنية المصرية وقواتنا المسلحة الباسلة التى تحمل تاريخا مشرفا فى العطاء والنضال والفداء والتضحية والوطنية ، وما زالت تسطر صفحات جديدة من العطاء والفداء والتضحية ، ويأتى يوم الشهيد باعتباره يوما للوفاء لهؤلاء الأبطال العظام الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل هذا الوطن، وباعتبار هذا اليوم أيضا لونا من التقدير الوطنى لهذه الجهود الوطنية المشرفة لقواتنا المسلحة الباسلة فى مختلف المجالات .

وتابع فى تصريحات صحفية: يد تحمى وتحرس ، وأخرى تبنى وتعمر ، فتحية لشهدائنا الأبرار، وتحية لأسرهم وذويهم ، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة ، وتحية لكل وطنى شريف محب لوطنه داعم لقواتنا المسلحة الباسلة ، رحم الله شهداءنا الأبرار ، وتغمدهم بواسع رحمته ، وألهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأنزل السكينة فى قلوبهم ، وتحيا مصر عزيزة أبية مرفوعة الهامة والراية ، بفضل الله وكرمه وواسع فيضه الكريم ، وكل عام وقواتنا المسلحة الباسلة بكل خير ، ومصرنا الغالية العزيزة بكل خير .