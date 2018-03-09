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الجمعة، 09 مارس 2018 03:43 م
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وزيرة السياحة تشكل لجنة لتلقى تظلمات شركات الطيران العارض

الجمعة، 09 مارس 2018 11:33 ص
وزيرة السياحة تشكل لجنة لتلقى تظلمات شركات الطيران العارض الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة





كتبت ميرفت رشاد
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أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قرار وزارى رقم 203 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لتلقى تظلمات شركات الطيران العارض التى لم تحصل على مبالغ الدعم نتيجة عدم استكمال المستندات المطلوبة لصرف المستحقات المتأخرة لمنظمى الرحلات.
 
وتضمن القرار الدكتورة عادلة رجب نائبة وزير السياحة، رئيسا للجنة التظلمات وعضوية كلا من حمدى أبو زيد المستشار القانونى بالوزارة، ومصطفى سلطان عضو لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد العام للغرف السياحية، على أن تتولى اللجنة فحص حالات الشركات كل منها على حدى، وتبدى رأيها الفنى للجنة صرف مستحقات الطيران العارض بالوزارة.  
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أسامه الجندي

العمره والطيران المصري

ستجه المعتمرين للحجز مت دول اخرى وسيقوم المصرين بالخارج في بالحجز لهم ولذويهم من أوربا والدول العربية بدل العمره من مصر إلى زيارة فما الفائده على الدولة من خسارة شركات الطيران وشركات السياحه كم سجني الألفي ريال

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