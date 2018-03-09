وزيرة الجيوش الفرنسية تبحث مع نظيرها اللبنانى القضايا الإقليمية

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التقت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلى، الخميس، نظيرها اللبنانى يعقوب الصراف الذى يقوم حاليا بزيارة إلى فرنسا.

وذكرت وزارة الجيوش الفرنسية - فى بيان لها - أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية لا سيما الأزمة فى سوريا وتبعاتها على الوضع الأمنى والإنسانى فى لبنان ، حيث أكدت فلورنس بارلى تمسك بلادها بأمن و سلامة الأراضى اللبنانية واستقرارها.



وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا أيضا الإعداد لمؤتمر دعم الجيش وقوات الأمن فى لبنان المقرر انعقاده فى 15 مارس بالعاصمة الإيطالية روما.



كما أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية لنظيرها اللبنانى تنفيذ البرنامج الفورى لتدريب وتزويد لبنان بالمعدات والذى سيسمح باستكمال قدرات الجيش اللبنانى المضادة للدبابات بتسليمه 100 صاروخ "هوت" ، وجهاز محاكاة، ومجسمات تدريب و قطع غيار وأدوات بالإضافة إلى معدات خاصة بالقناصة وقوات التدخل والوحدات المتمركزة فى الجبال وسيتيح البرنامج كذلك تدريب الجيش اللبنانى على مكافحة العبوات الناسفة، بحسب البيان.



ولفتت إلى تكثيف التعاون العسكرى بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بعد توقيع اتفاق تعاون فى 2016 أتاح تسليم لبنان عربات مدرعة مزودة بصواريخ "هوت" المضادة للدبابات و ذلك بالتوازى مع توفير التدريب التقنى والتكتيكى وفى مجال مكافحة الإرهاب.

واختتم البيان بأن فرنسا بهذا الجهد وبالمساهمات الجديدة التى ستعلن عنها قريبا تسهم فى آن واحد فى تعزيز قدرات لبنان على مكافحة الإرهاب وفى دعم الدولة اللبنانية لبسط سيادتها الكاملة.