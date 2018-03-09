وزيرة التخطيط: لجنة لاستغلال أصول الوزارات بعد نقلها للعاصمة الإدارية

وزيرة التخطيط: لجنة لاستغلال أصول الوزارات بعد نقلها للعاصمة الإداريةالجمعة، 09 مارس 2018 08:00 ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى
كتب مصطفى عبد التواب
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن لجنة برئاسة وزير الاسكان تدرس استغلال الأصول الخاصة بالوزارات بالقاهرة فى مرحلة ما بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على أفضل استغلال لأصولها.
وأضافت هالة السعيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك لجنة حكومية أخرى تعمل على التواصل مع الوزارات المختلفة لوضع الجدول الزمنى النهائى لعملية نقل جميع العاملين بدواوين عموم الوزارات.
وأشارت السعيد، إلى أن البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة تم تخطيطها وتنفيذها على أعلى مستوى تكنولوجى بالعالم، لاستيعاب أى زيادة ضغط مستقبلية، مشيرة إلى أنه بالتوازى مع ذلك هناك توفير للخدمات الحكومية بكل المحافظات وعبر الانترنت لمنع التكدس مستقبلا.
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