وحدات حماية الشعب الكردية تنفى حصار تركيا لعفرين السورية







رويترز

نفت وحدات حماية الشعب الكردية، اليوم الجمعة، حصار تركيا لمدينة عفرين، مؤكده إن القوات التركية تبعد عنها ما بين 10 و15 كيلومترا.

وأفادت وسائل إعلام تركية، سيطرة القوات التركية على سد "17 نيسان" الذى يغذى مدينة عفرين السورية بمياه الشرب.