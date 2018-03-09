هيئة الإعلام فى جنوب السودان توقف بث إذاعة تابعة للأمم المتحدة

هيئة الإعلام فى جنوب السودان توقف بث إذاعة تابعة للأمم المتحدةالجمعة، 09 مارس 2018 06:43 م
رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت
(رويترز)
إضافة تعليق
قالت الهيئة المعنية بتنظيم العمل الإعلامى فى جنوب السودان اليوم الجمعة إن السلطات أوقفت بث إذاعة (مرايا) التابعة لبعثة الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بقوانين ممارسة العمل الإعلامى فى البلاد.
وتتعرض وسائل الإعلام فى جنوب السودان لتهديد متزايد ورقابة صارمة من هيئة الإعلام منذ تأسيسها فى 2016.
واتهم ألايجا إلير كواى مدير هيئة الإعلام فى جنوب السودان الإذاعة "بتكرار عدم الالتزام ورفض الخضوع لقوانين الإعلام فى البلاد".
وأضاف أن المحطة لم ترد على العديد من الاستفسارات على مدى سنوات بما يشمل انتهاك بنود ترخيص البث. لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقالت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان إن البعثة تناقش الأمر مع الحكومة وإن المحطة ما زالت تبث برامجها. وأضافت "إذاعة مرايا تواصل البث فى أنحاء البلاد"
إضافة تعليق
دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع
صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة