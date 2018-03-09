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الجمعة، 09 مارس 2018 08:27 م
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هيئة الإعلام فى جنوب السودان توقف بث إذاعة تابعة للأمم المتحدة

الجمعة، 09 مارس 2018 06:43 م
هيئة الإعلام فى جنوب السودان توقف بث إذاعة تابعة للأمم المتحدة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت





(رويترز)
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قالت الهيئة المعنية بتنظيم العمل الإعلامى فى جنوب السودان اليوم الجمعة إن السلطات أوقفت بث إذاعة (مرايا) التابعة لبعثة الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بقوانين ممارسة العمل الإعلامى فى البلاد.

وتتعرض وسائل الإعلام فى جنوب السودان لتهديد متزايد ورقابة صارمة من هيئة الإعلام منذ تأسيسها فى 2016.

واتهم ألايجا إلير كواى مدير هيئة الإعلام فى جنوب السودان الإذاعة "بتكرار عدم الالتزام ورفض الخضوع لقوانين الإعلام فى البلاد".

وأضاف أن المحطة لم ترد على العديد من الاستفسارات على مدى سنوات بما يشمل انتهاك بنود ترخيص البث. لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقالت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان إن البعثة تناقش الأمر مع الحكومة وإن المحطة ما زالت تبث برامجها. وأضافت "إذاعة مرايا تواصل البث فى أنحاء البلاد"

 


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جنوب السودان

هيئة الإعلام

إذاعة

الأمم المتحدة




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