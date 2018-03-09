هانى ضاحى يحصد 237 صوتا مقابل 160 لطارق النبراوى بأسيوط فى انتخابات "المهندسين"







أسيوط - محمود عجمى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اختيار نقيب مهندسى مصر بالنقابة الفرعية بأسيوط، عن حصول المهندس هانى ضاحى على 237 صوتًا، مقابل 160 صوتا للمهندس طارق النبراوى.

وأجريت جولة الإعادة لانتخابات النقيب العام للمهندسين بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، اليوم الجمعة، على منصب نقيب المهندسين، بين كل من المهندس هانى ضاحى، والمهندس طارق النبراوى؛ لعدم حصول أيًا من المرشحين على المنصب على 50% + 1 من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة، حيث حصل المهندس هانى ضاحى على 12377 صوتًا على مستوى الجمهورية، منهم 529 صوتًا بأسيوط، كما حصل المهندس طارق النبراوى على 8134 صوتًا منهم 319 صوتًا بنقابة أسيوط الفرعية.