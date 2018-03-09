هانى ضاحى يحصد 237 صوتا مقابل 160 لطارق النبراوى بأسيوط فى انتخابات "المهندسين"الجمعة، 09 مارس 2018 07:49 م
المهندس هانى ضاحى
أسيوط - محمود عجمى
إضافة تعليق
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اختيار نقيب مهندسى مصر بالنقابة الفرعية بأسيوط، عن حصول المهندس هانى ضاحى على 237 صوتًا، مقابل 160 صوتا للمهندس طارق النبراوى.
وأجريت جولة الإعادة لانتخابات النقيب العام للمهندسين بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، اليوم الجمعة، على منصب نقيب المهندسين، بين كل من المهندس هانى ضاحى، والمهندس طارق النبراوى؛ لعدم حصول أيًا من المرشحين على المنصب على 50% + 1 من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة، حيث حصل المهندس هانى ضاحى على 12377 صوتًا على مستوى الجمهورية، منهم 529 صوتًا بأسيوط، كما حصل المهندس طارق النبراوى على 8134 صوتًا منهم 319 صوتًا بنقابة أسيوط الفرعية.
إضافة تعليق
دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع
صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة