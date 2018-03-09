نقيب المهندسين بأسوان: 50 مهندسا أدلوا بأصواتهم فى جولة الإعادة







أسوان ندى سليم

قال المهندس محمد فرج الله، نقيب المهندسين بمحافظة أسوان، إن جولة الاعادة التى تتم منذ صباح اليوم الجمعة، بين النقيب الحالي طارق النبراوى، قائمة الاستقلال الموحدة، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل السابق وعضو قائمة فى حب مصر، تسودها حالة من الهدوء في محافظة أسوان، لافتا أن عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم حتى الوقت الراهن لا يتعدى 50 مهندسا فقط.

وأشار نقيب المهندسين بأسوان، إلى أن عدد المهندسين بالمحافظة يبلغ 5600 مهندس، ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة توافدا من قبل الناخبين، لافتا أنه سيتم غلق الباب الانتخاب في الساعة السابعة مساء، وسيتم عقب ذلك عملية الفرز وإعلان النتيجة بالمحافظة.



كانت المؤشرات قد كشفت خلال جولة الانتخابات الأولى بالجمعة الماضية، عن تفوق المهندس هانى ضاحى بحصوله على 12284 صوتًا، بينما حصل المهندس طارق النبراوى على 8086 صوًتا، والمهندس مصطفى أبو زيد على 4883 صوتًا، ولكن يشترط الفوز من الجولة الأولى الحصول على 50% +1، ولذا تقررت جولة الإعادة اليوم على منصب النقيب فقط.