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"نبض مصر" ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي بنادى الرى بشبرا الخيمة

الجمعة، 09 مارس 2018 07:10 م
"نبض مصر" ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي بنادى الرى بشبرا الخيمة جانب من المؤتمر





القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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نظمت مبادرة "نبض مصر" بالقليوبية، مساء اليوم الجمعة، مؤتمرًا حاشدًا بنادى الرى بحى غرب شبرا الخيمة، للدعوة للمشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المواطنين على المشاركة.

 

وأكد الحاج حمدى إبراهيم نائب زعيم قبيلة الحويطات، على ضرورة نبذ الدعوات المشبوهة التى تنادى بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الخروج أمام صناديق الاقتراع يُعد ردًا للجميل للرئيس السيسى الذى أنقذ مصر من ظلمات الجماعات الإرهابية وللقوات المسلحة والشرطة فى حربهما ضد الإرهاب، دفاعًا عن تراب الوطن وحماية مصر من قوى الشر.

 

وقال فرج النبى سعد رئيس المبادرة فى كلمته بالمؤتمر، أن المشاركة بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد واجبًا وطنيًا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى نجح فى تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الجمهورية برغم التحديات التى تواجهها البلاد، مشددًا على الحضور بضرورة المشاركة السياسية والنزول للانتخابات للإدلاء بأصواتهم، وتوعية المواطنين بإنجازات الرئيس فى فترة حكمه الأولى.

 

وأعرب الحضور من أهالى حى شرق وغرب شبرا الخيم. عن مساندتهم ودعمهم للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية للحفاظ على صورة مصر الديمقراطية.

 

شارك فى المؤتمر ثريا الشيخ عضو برلمانى عن دائرة حى شرق شبرا الخيمة، والحاج حمدى إبراهيم نائبا عن زعيم قبيلة الحويطات، والمهندس يحى آغا رجل أعمال، محمد كعيب مدير عام الإدارة التعليمية بحى غرب شبرا الخيمة، أحمد عبد الهادى بكير مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، حسن محمود رئيس مجلس إدارة الجمعية التعليمية لتحفيظ القرآن، والدكتور حسين السيد رئيس لجنة ذوى الإعاقة مبادرة "نبض مصر " على مستوى الجمهورية، واللواء صلاح التهامى نائب رئيس حزب الأمل والعمل، اللواء جمال العربى واللواء أحمد طه صاحب أشارة النصر، وكامليا السيد. وكوكبة من أهالى وشباب وسيدات شبرا الخيمة.


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