video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 12:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب محافظ القاهرة بمؤتمر دعم السيسي:نشهد نقطة تحول لمستقبل أفضل لذوى الإعاقة

الجمعة، 09 مارس 2018 08:28 م
نائب محافظ القاهرة بمؤتمر دعم السيسي:نشهد نقطة تحول لمستقبل أفضل لذوى الإعاقة الصم والبكم المشاركون فى المؤتمر





كتب محمود حسن
إضافة تعليق

وزع القائمون على ائتلاف حب الوطن قانون ذوى الإعاقة على حضور مؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة المقبلة، والذى احتشد فيه أكثر من 1400 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، وسط تصفيق الحضور.
 
ومن جانبه، أعرب اللواء أركان حرب محمد أيمن نائب محافظ القاهرة عن سعادته لوجوده بين أبناء مصر من الصم والبكم فى مؤتمرهم لدعم وتأييد الرئيس السيسي، خاصة فى ظل اهتمام الرئيس بذوى الإعاقة وسعيه لإصدار قانون ذوى الإعاقة فى عام 2018 المخصص لهم، وأن مصر تشهد نقطة تحول لمستقبل أفضل لذوى الإعاقة.
 
وأشار نائب محافظ القاهرة فى كلمته خلال المؤتمر، إلى اهتمام كل سلطات الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة من خال سعيها لنيل حقوقهم كاملة.
 
بينما قال الدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، فى كلمة له بالمؤتمر ترجمت إلى لغة الاشارة، إن القانون بمثابة هدية من الرئيس لمتحدى الإعاقة، الذين يجل الرئيس تضحياتهم ومجهودهم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يؤمن تمام الإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين، ويسعى لضمان المساواة بين كل المواطنين.
 
ونظم ائتلاف حب الوطن والمجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة برئاسة الدكتور حسام فودة مؤتمرًا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والذى عقد فى قاعة النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، بحضور اللواء أركان حرب محمد أيمن نائب محافظ القاهرة، والدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، وطاهر الأزهرى الأمين العام للمجلس.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

1400 مواطن من الصم والبكم يحتشدون فى مؤتمر دعم السيسي بنقابة عمال الغزل

محافظات مصر تكتسى بمؤتمرات دعم السيسي.. النواب ورموز المجتمع يؤكدون: التصويت بكثافة فى الصناديق دعما للتنمية والبناء.. ونجوم الرياضة بالإسكندرية يناشدون المواطنين المشاركة.. والمنيا ترفع شعار "دافع عن بلدك"

الصم والبكم

انتخابات الرئاسة

عام ذوي الإعاقة

عبد الفتاح السيسي




لا تفوتك
ماذا قال محمد صلاح بعد التتويج بجائزة "لاعب الشهر" فى البريميرليج؟

ماذا قال محمد صلاح بعد التتويج بجائزة "لاعب الشهر" فى البريميرليج؟

شاب إخوانى يكشف نصب الجماعة على عناصرها باسم الدين داخل جامعة التنظيم بإسطنبول

شاب إخوانى يكشف نصب الجماعة على عناصرها باسم الدين داخل جامعة التنظيم بإسطنبول

دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع

دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع

صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها

صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها

تعرف على المستندات المطلوبة من المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

تعرف على المستندات المطلوبة من المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة