نائب محافظ القاهرة بمؤتمر دعم السيسي:نشهد نقطة تحول لمستقبل أفضل لذوى الإعاقة







كتب محمود حسن

وزع القائمون على ائتلاف حب الوطن قانون ذوى الإعاقة على حضور مؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة المقبلة، والذى احتشد فيه أكثر من 1400 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، وسط تصفيق الحضور.

ومن جانبه، أعرب اللواء أركان حرب محمد أيمن نائب محافظ القاهرة عن سعادته لوجوده بين أبناء مصر من الصم والبكم فى مؤتمرهم لدعم وتأييد الرئيس السيسي، خاصة فى ظل اهتمام الرئيس بذوى الإعاقة وسعيه لإصدار قانون ذوى الإعاقة فى عام 2018 المخصص لهم، وأن مصر تشهد نقطة تحول لمستقبل أفضل لذوى الإعاقة.

وأشار نائب محافظ القاهرة فى كلمته خلال المؤتمر، إلى اهتمام كل سلطات الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة من خال سعيها لنيل حقوقهم كاملة.

بينما قال الدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، فى كلمة له بالمؤتمر ترجمت إلى لغة الاشارة، إن القانون بمثابة هدية من الرئيس لمتحدى الإعاقة، الذين يجل الرئيس تضحياتهم ومجهودهم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يؤمن تمام الإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين، ويسعى لضمان المساواة بين كل المواطنين.

ونظم ائتلاف حب الوطن والمجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة برئاسة الدكتور حسام فودة مؤتمرًا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والذى عقد فى قاعة النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، بحضور اللواء أركان حرب محمد أيمن نائب محافظ القاهرة، والدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، وطاهر الأزهرى الأمين العام للمجلس.