نائب الرئيس الأمريكى: واشنطن لم تقدم أى تنازلات لدفع كوريا إلى مائدة المفاوضات







واشنطن (رويترز)

قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تقدم "أى تنازلات" و"كثفت الضغط باستمرار" على زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وذلك بعد يوم من موافقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على لقاء كيم.

وقال بنس فى بيان صادر عن البيت الأبيض إن دعوة كوريا الشمالية للمحادثات "دليل على أن استراتيجية الرئيس ترامب الخاصة بعزل نظام كيم تحقق نجاحا".