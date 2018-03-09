موسكو تدعو واشنطن لتنفيذ القرارات الدولية حول سوريا بشكل مشترك

موسكو تدعو واشنطن لتنفيذ القرارات الدولية حول سوريا بشكل مشتركالجمعة، 09 مارس 2018 05:31 م
بوتين وترامب
واشنطن (أ ش أ)
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دعت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، واشنطن إلى تنفيذ القرارات الدولية حول سوريا بشكل مشترك، وطالبتها بوقف تحريض المسلحين من جبهة النصرة الذين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية.
وقالت السفارة وفقا لقناة روسيا اليوم "لنعمل ما لم تنجح الولايات المتحدة فى تحقيقه فى الرقة والموصل، خاصة ضمان الممرات الإنسانية ودعم القافلات الأممية وإجلاء المدنيين".
ويأتى هذا التصريح ردا على تعليق المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت على التهانى الموجهة إليها من قبل الدبلوماسيين الروس بمناسبة عيد المرأة العالمى، والذى دعت فيه موسكو إلى مراعاة التزاماتها الدولية ووقف قصف المدنيين فى سوريا.
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