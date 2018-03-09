مقرر المجلس القومى للمرأة بالغربية: 50 ألف مستفيدة من مبادرة امرأة منتجة

الغربية - مصطفى عادل

أكدت الدكتورة صفاء مرعى مقرر المجلس القومى للمرأة بالغربية، أن فرع المجلس بالغربية قام باستخراج ٧٢١٤ بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات على مستوى مراكز المحافظة واستفادة ٣٢٤ سيدة سياسيا من خلال إقامة العديد من الندوات والمؤتمرات السياسية.

وأضافت مقرر فرع المجلس بالغربية فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع" بأنه تم تمكين٨٦٧٢ سيدة صحيا، منهم ١٨٥٠سيدة من خلال الندوات والمؤتمرات، وهناك ٦٠٠٠ سيدة مستفيدة من القوافل الطبية.

وأشارت "مرعى" إلى قيام فرع المجلس بتوقيع الكشف الطبى على ٧٢٦ سيدة من خلال قوافل الكشف المبكر عن سرطان الثدى، كما تم استهداف ١٩٦٧ سيدة فى ندوات ترشيد الاستهلاك للمياة والكهرباء

وأشارت الدكتورة "صفاء مرعى" أن هناك ٧٣٦ سيدة استفادت من ندوات الأسرة المصرية والحياة الزوجية، إلى جانب استفادت ٨٠٩ سيدة من ندوات مكافحة الارهاب ومناهضة العنف ضد المرأة، فى الوقت الذى حصلت فيه ٥٢٩ سيدة مستفيدة من القروض المختلفة التى يقدمها فرع المجلس، بينما استفادت ٧٥٧٠ سيدة من المعارض التى يتم تنظيمها بفرع المجلس، وهناك ١٩٦٥سيدة مستفيدة من الدورات التدريبية التى يتم تنقيذها بالمجلس، فضلا عن استفادت ١١١٥٢ سيدة من الندوات التعريفية، إلى جانب استفادت ٥٩٣٠ من مشروع الأمن الغذائى، وبلغ إجمالى السيدات المستفيدات من برامج المجلس القومى للمرأة بفرع الغربية ٥٠٠٧٢ سيدة مستفيدة.