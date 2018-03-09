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مقتل شاب بـ"الساطور" خلال مشاجرة فى دمياط

الجمعة، 09 مارس 2018 09:57 م
مقتل شاب بـ"الساطور" خلال مشاجرة فى دمياط جثه -ارشيفية





دمياط عبده عبد البارى
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لقى شاب مصرعه، منذ قليل، متأثرا بإصابته بجرح قطعى فى القدم نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب على يد أحد الأشخاص بالساطور.
 
كانت قرية غيط النصارى، قد شهدت مشاجرة انتهت باعتداء "أحمد.ر"، بآلة حادة " ساطور" على "زياد هانى الشعراوي" 21 سنة، وتم نقله إلى ستشفى دمياط التخصصى لتلقى العلاج إلا أنه توفى داخل غرفة العمليات نتيجة تعرضه لنزيف حاد.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار قسم شرطة ثان دمياط وجارى ضبط المتهم الهارب.
 
 
 
 

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