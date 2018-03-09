مفوضة التجارة الأوروبية: الاتحاد الأوروبى يجب أن يُعفى من الرسوم الأمريكية

مفوضة التجارة الأوروبية: الاتحاد الأوروبى يجب أن يُعفى من الرسوم الأمريكيةالجمعة، 09 مارس 2018 12:04 ص
الاتحاد الأوروبى
أ ف ب
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قالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم، مساء الخميس، إن "الاتحاد الأوروبى يجب أن يعفى" من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والالمنيوم التى فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وأضافت عبر تويتر أن "الاتحاد الاوروبى شريك مقرب من الولايات المتحدة، ونواصل الاعتقاد بأن الاتحاد الأوروبى يجب أن يُعفى من هذه الاجراءات".
وقال بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكى، الخميس، إنه يخشى "عواقب غير مقصودة" للرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، مؤكدا أنه سيواصل حث البيت الأبيض على تضييق سياسة الرسوم الجمركية بحيث تركز "فقط على الدول والممارسات التي تنتهك قانون التجارة".
وأضاف السناتور الجمهورى جيف فليك، إنه سيقدم مشروع قانون لإلغاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.
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