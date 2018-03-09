مطار القاهرة يستقبل 12مرحلًا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة

مطار القاهرة يستقبل 12مرحلًا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامةالجمعة، 09 مارس 2018 08:37 م
مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب أحمد حمادة
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وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، 12 مرحلًا من المملكة العربية السعودية، بسبب مخالفتهم شروط الإقامة.
وقالت مصادر أمنية إن 12 مصريا وصلوا على متن رحلة الخطوط السعوديه مرحلين من هناك وذلك بسبب مخالفتهم شروط الإقامة أو خلافات مع الكفيل الخاص بهم، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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