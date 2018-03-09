مصر تشارك بمعرض الصين الدولى.. والتجارة: فرصة لإصلاح عجز الميزان التجارى







كتب إسلام سعيد

وقعت شيرين الشوربجى رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات وشو لومى المستشار التجارى بوزارة التجارة الصينية، خطاب النوايا الخاص بمشاركة مصر بمعرض الصين الدولى للواردات والذى سيقام خلال الفترة من 5-10 نوفمبر 2018 بمدينة شنغهاى الصينية بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة فى كافة المجالات.

وأوضحت شيرين الشوربجى، أن المعرض يعد فرصة مميزة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الصينى، خاصة مع توجه الصين إلى زيادة وارداتها إلى 10 تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة، الأمر الذى يسهم فى تخفيض العجز فى الميزان التجارى بين البلدين، والذى يميل لصالح الجانب الصينى.

وأضافت أن المصدر المصرى لديه فرصة كبيرة للدخول والمنافسة بالسوق الصينى والاستفادة من تكلفة الشحن المنخفضة للمنتجات المصرية مقارنةً بالمنتجات الأوروبية المنافسة، مشيرةً إلى أنه تم حجز مساحة 150 متر للجناح الوطنى بالمعرض والمدعوم من الحكومة الصينية حيث سيضم 3 مجالات رئيسية تتضمن القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، لافتةً إلى أن الوفد المصرى المشارك بالمعرض سيقوم باستعراض الانجازات الاقتصادية والتنموية للحكومة المصرية فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة، كما ستشارك مصر بجلسة التجارة فى السلع والتجارة فى الخدمات المنعقدة على هامش المعرض.

وأشارت رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، إلى أن هناك فرصة لمشاركة الشركات المصرية الراغبة فى المشاركة فى المعرض خارج الجناح الوطنى بخصم يصل إلى 20% حال اشتراكها قبل نهاية الشهر الجارى حيث تقدمت بالفعل 40 شركة حتى الآن بطلبات للاشتراك فى المعرض بمساحة تبلغ 680 متر، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى المساحات المخصصة لجناح الشركات المصرية نحو 1000 متر بنهاية الشهر الجارى كما أن الوزارة ستدعم كافة الشركات المشاركة بقيمة 50-70% من قيمة تكاليف المعرض والديكورات والرسوم اللوجيستية بما يخفف من أعباء الشركات المشاركة.

وقالت إن الهيئة ستنظم الجناح المصرى بالمعرض على أحدث المعايير الدولية وبما يسهم فى مساعدة الشركات على عرض منتجاتها بتقنيات حديثة تعكس تاريخ وحاضر مصر، لافتةً إلى أن كافة الشركات المصرية المؤهلة ستتلقى كامل الدعم من الحكومة المصرية للمشاركة فى المعرض

وأوضحت رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة قامت بالترويج للاشتراك فى المعرض للشركات وتجمعات الاعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات وجمعية المصدرين المصريين، مشيرةً إلى أن الشركات المصرية التى ستشارك بالمعرض تعمل فى مجالات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والطبية والمفروشات المنزلية والمنسوجات والأجهزة الالكترونية والمنزلية والمعدات والسيارات.

كما أكدت شيرين الشوربجى، أن المعرض يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون المستمر بين القاهرة وبكين، مشيرةً إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية فى مختلف المجالات بما ساهم فى تعزيز قدرة البلدين على مواجهه المتغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى أن هناك فرصة لتكامل صناعة السيارات بين مصر والصين خاصة فى ظل النمو الكبير لصناعة السيارات فى الصين والتوجه الحالى للحكومة المصرية بتنمية قطاع صناعة مكونات السيارات، مشيرةً إلى توافق الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر وإنشاء مشروعات البنية التحتية العملاقة بما يسهم فى زيادة فرص البلدين فى التكامل والاندماج فى التطورات الاقتصادية العالمية الحالية.

ومن جانبها أشارت شو لومى المستشار التجارى بوزارة التجارة الصينية، إلى أن المعرض يمثل تحركاً هاماً للحكومة الصينية لدعم منظومة التبادل التجارى العالمى الحر والعولمة الاقتصادية، لافتةً الى ان المعرض يسهم فى فتح السوق الصينى الضخم والبالغ قوامه 1.3 مليار مستهلك امام المنتجات القادمة من مختلف دول العالم.

ولفتت إلى أهمية مشاركة مصر بالمعرض باعتبارها شريك استراتيجى للصين فى منطقة الشرق الاوسط والاستفادة من السوق الاستهلاكى الضخم بالصين، مشيرةً إلى أن هناك فرصا ضخمة لمنتجات الأغذية والمنتجات الزراعية ومنتجات الأدوية والمنسوجات والملابس وكذا التجارة فى الخدمات مثل السياحة والثقافة المصرية للنفاذ للسوق الصينى خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت ن الحكومة الصينية ترحب برجال الأعمال والعارضين والمشترين من كافة انحاء العالم للمشاركة فى استكشاف الأسواق الصينية وفتح أسواق جديدة مع العالم الخارجى، مشيرة إلى أن المعرض يتضمن مجالين رئيسين هما التجارة فى السلع والتجارة فى الخدمات.

وأشارت لومى، إلى أن المعرض سيتضمن فعاليات أخرى تشمل لقاءات ثنائية ولقاءات توفيق أعمال ومنتديات استثمارية وفعاليات سياحية، ويشارك به أكثر من 150 ألف مشترى.

وقال هان بينج، الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة إن مشاركة مصر فى معرض الصين الدولى للواردات يعكس قوة العلاقات الوثيقة بين مصر والصين والتى تمهد إحداث طفرة فى التعاون المشترك بين البلدين فى كافة المجالات، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الاخيرة حيث شاركت الصين فى العديد من مشروعات البنية التحتية والمشروعات الإنشائية الخاصة بالمشروعات الكبرى التى تنفذها الحكومة المصرية فى الفترة الحالية والتى تتضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات السكك الحديدة وإنشاء الموانئ الجديدة.

ولفت بينج، إلى أن الجهود المشتركة للسفارة الصينية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات أثمرت العام الماضى عن السماح بتصدير العنب المصرى للسوق الصينى، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية للسوق الصينى لتبلغ نحو 90 مليون دولار، مشيرا إلى أنه جارى العمل حالياً على تقييم مجموعة من بنود الصادرات الزراعية الأخرى تمهيداً للسماح بتصديرها للصين.