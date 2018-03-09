مصر ترأس الاجتماع الأول لمجموعة الـ77 والصين فى روما

ترأس السفير هشام بدر سفير مصر ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما الاجتماع الأول لمجموعة الـ77 والصين، الذى عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" يوم 2 مارس الجارى.

وصرح السفير هشام بدر أن رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين التى تضم كل الدول النامية فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبى خلال عام 2018، والتى تتواكب مع الرئاسة المصرية للمجموعة فى نيويورك، تعكس التقدير الكبير للدور الرائد الذى تقوم به مصر داخل منظومة الأمم المتحدة والنظام المتعدد الأطراف فى إطار الأولوية التى تعطيها مصر للدفع بأولويات اللدول النامية، ودعم جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف السفير بدر أن المجموعة أيدت الرؤية المصرية لبرنامج العمل خلال العام الجارى، والذى يركز على تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء على الجوع وتحسين التغذية والتنمية الزراعية المستدامة، فضلاً عن القضايا التنموية الجديدة ومن بينها التنوع البيولوجى والتعاون جنوب -جنوب، والتغيير المناخى وأثره على التنمية الزراعية، بالإضافة لصياغة موقف موحد للمجموعة بشأن الموضوعات المهمة التى تتم مناقشتها فى إطار منظمات الأمم المتحدة التى تتخذ من روما مقراً لها وهى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الغذاء العالمى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفا".

وأشار السفير بدر إلى أن الاجتماع الأول للمجموعة تحت الرئاسة المصرية ناقش عددا من الموضوعات ذات الأولوية لمجموعة الدول النامية وأهمها انعكاسات مقترحات السكرتير العام للأمم المتحدة لإصلاح المنظومة التنموية على منظمات روما الثلاث، بما فى ذلك تأكيد أهمية توفير تمويل مستدام من منظومة الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء لدعم أولويات واحتياجات شعوب الدول النامية فى إطار تحقيق أجندة التنمية 2030، علاوة على الترابط بين موضوعات التنمية والهجرة وتغير المناخ وتأثيراتها على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة فى الدول النامية.

يذكر أن الدول الأعضاء قد رحبت فى كلماتها خلال الاجتماع برئاسة مصر الحالية للمجموعة، والتأكيد على دعم الرئاسة المصرية فى جهودها للدفاع عن أولويات ومصالح الدول النامية، خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه النظام متعدد الأطراف حالياً.