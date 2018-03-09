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مصرع طفل إثر سقوطة فى بلوعة صرف صحى بالمنيا

الجمعة، 09 مارس 2018 12:07 ص
مصرع طفل إثر سقوطة فى بلوعة صرف صحى بالمنيا بلوعة صرف صحى - أرشيفية





المنيا- حسن عبد الغفار
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لقى طفل مصرعه غرقا فى بلوعة الصرف الصحى الخاصة بعمارات الوحدة المحلية.
 
تلقى اللواء ممدوح عبد  المنصف، مدير أمن المنيا ، إخطارا من مأمور مركز شرطه مغاغة ، بمصرع الطفل أحمد م ى "5 سنوات" غرقا ببلوعة مياه الصرف الصحى لعمارات الإسكان الخاصة بقرية برطباط بدائرة المركز فيما نجا شقيقه من الموت غرقا، عقب تدخل الأهالى لإنقاذهما أثناء اللعب.
 
وقررت النيابة العامة استدعاء مفتش الصحة، والتصريح بدفن جثة الطفل، عقب توقيع الكشف الطبى عليه.
 
 

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