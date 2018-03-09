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مصدر عسكرى يمنى: أكثر من 70 قتيلا وجريحا من الحوثيين فى محافظة حجة

الجمعة، 09 مارس 2018 04:19 م
مصدر عسكرى يمنى: أكثر من 70 قتيلا وجريحا من الحوثيين فى محافظة حجة الحوثيين





صنعاء (أ ش أ)
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 أكد مصدر عسكرى يمنى، اليوم الجمعة، سقوط أكثر من 70 قتيلا وجريحا من ميليشيات الحوثى إثر معارك نفذها الجيش اليمنى بدعم التحالف العربى بمنطقة الكتف جنوب جبهة ميدى فى محافظة حجة خلال اليومين الماضيين.

وأكد المصدر - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن طيران التحالف ومدفعية الجيش اليمني استهدفوا بشكل دقيق خنادق مستحدثة وتحركات الميليشيات، ما أوقع خسائر فادحة للميليشيات فى العتاد والأفراد.

وكان طيران التحالف قد شن خلال الـ 48 ساعة الماضية أكثر من 9 غارات جوية فى جبهتى حرض وميدى فى المحافظة نفسها.

 

 


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