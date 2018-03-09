مشادة بين مهندس ومستشار بإحدى لجان انتخابات المهندسين بالجيزة

مشادة بين مهندس ومستشار بإحدى لجان انتخابات المهندسين بالجيزةالجمعة، 09 مارس 2018 06:04 م
انتخابات نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس
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قال المهندس إبراهيم سراج، أمين نقابة مهندسي الجيزة، إن أحد المهندسين تعدى لفظيا، أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات، بلجان نادى النقابة بالبحر الأعظم، على أحد المستشارين المشرفين على الانتخابات.
وأضاف سراج، فى تصريحات صحفية، أن القاضى أصر على تحرير محضر بالواقعة، وطلب النجدة، التى حضرت على الفور، مؤكدًا أنه بعد تدخل النقابة، قدم المهندس الاعتذار لجميع المستشارين المشرفين على الانتخابات.
وأشار أمين مهندسى الجيزة، إلى أن القاضى تقبل اعتذار المهندس، وتم التصالح.
يأتى ذلك بالتزامن مع استمرار توافد المهندسين للمشاركة بجولة الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بين المهندس طارق النبراوى، النقيب السابق والمهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق.
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