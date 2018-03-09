مسئول ليبى لـ"اليوم السابع": إصابة 3 أشخاص بينهم عسكرى فى تفجير سيارة بأجدابيا







كتب : أحمد جمعة

أكد مصطفى بوفجرة رئيس وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا فى ليبيا، إصابة جندى تابع للكتيبة 152 بالجيش الليبى يدعى محمد بخزام صالح فى تفجير سيارة مفخخة بالقرب بوابة الـ 60 الواقعة جنوب مدينة أجدابيا.

وقال "بوفجرة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، اليوم الجمعة، أن شخص كان يستقل سيارة مفخخه حاولت اقتحام البوابة التابعة للجيش، ما استدعى إطلاق النار عليه من قبل أعضاء كتيبة 152 بقيادة الرائد حكيم امعزب وعند وصولها لمكان البوابة انفجرت.

وأوضح أنه نتج عن الانفجار إصابة الجندى محمد بخزام صالح، وسوادنيين اثنين أحدهما يدعى عمر حامد والآخر يدعى قمر محمد على.