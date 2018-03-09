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مروحية عسكرية سودانية تهبط اضطراريا إثر عطل مفاجئ

الجمعة، 09 مارس 2018 03:00 ص
مروحية عسكرية سودانية تهبط اضطراريا إثر عطل مفاجئ مروحية- أرشيفية





أ ش أ
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 هبطت مروحية عسكرية سودانية اضطراريا، الخميس، بمنطقة أبرق ريفى المناقل بولاية الجزيرة، كانت فى طريقها إلى الخرطوم العاصمة، إثر عطل فنى مفاجئ


وقال المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد خليفة الشامى - فى بيان صحفى - إن طاقم الطائرة تمكن من الهبوط، دون حدوث أى إصابات أو ضرر بالمروحية، منوها بأنه سيتم إصلاح العطل الفنى وتوجه المروحية إلى الخرطوم اليوم الجمعة.

 


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