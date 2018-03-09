مروحية عسكرية سودانية تهبط اضطراريا إثر عطل مفاجئ

مروحية عسكرية سودانية تهبط اضطراريا إثر عطل مفاجئالجمعة، 09 مارس 2018 03:00 ص
مروحية- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
هبطت مروحية عسكرية سودانية اضطراريا، الخميس، بمنطقة أبرق ريفى المناقل بولاية الجزيرة، كانت فى طريقها إلى الخرطوم العاصمة، إثر عطل فنى مفاجئ.
وقال المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد خليفة الشامى - فى بيان صحفى - إن طاقم الطائرة تمكن من الهبوط، دون حدوث أى إصابات أو ضرر بالمروحية، منوها بأنه سيتم إصلاح العطل الفنى وتوجه المروحية إلى الخرطوم اليوم الجمعة.
إضافة تعليق
فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث
خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة