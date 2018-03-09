مدير المياه الجوفية بالوادى الجديد يتابع إصلاح المعدات القديمة بورشة بلاط







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أبدى المهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوادى الجديد إعجابه الشديد بالتجربة غير التقليدية التى ينفذها مدير إدارة ورش بلاط الميكانيكية من خلال إعادة تشغيل وصيانة المعدات "القديمة - المكهنة" وغير صالحة للعمل بالجهود الذاتية، وذلك أثناء مروره على ورش إدارة طلمبات بلاط التابعة للإدارة العامة لطلمبات الداخلة، حيث نجحت الإدارة فى إدخال عدد كبير من المعدات والسيارات للخدمة مرة أخرى مما أدى لتوفير مئات الآلاف من الجنيهات على خزينة الدولة.

والتقى الشحات بالمهندس محمد خلف مدير الإدارة والمشرف على أعمال الصيانة وإعادة التشغيل بأقل التكلفة، وتابع الشحات مطالب العاملين بالإدارة، وناقش أهم المشكلات التى يعانون منها، ووجه بضرورة التوسع فى أعمال الصيانة والإحلال وإعادة التشغيل، وعرض المطالب التى تحتاجها الإدارة لإنجاز تلك الأعمال، مؤكدًا على أنه يتمنى مشاهدة هذا النموذج فى كافة الإدارات على مستوى المحافظة.

وقال المهندس محمد خلف مدير ورش بلاط، إن أعمال الصيانة تتم بالجهود الذاتية دون تحميل خزينة الإدارة أية مبالغ إضافية، كما يتم استخدام معدات الإدارة فى استكمال أعمال الإحلال والصيانة، وهو ما أسفر عن إجراء عدد من العمرات الناجحة للمواتير التى أدت لدخول سيارات مكهنة للخدمة مرة أخرى بكفاءة عالية.