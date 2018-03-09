مدير أمن الجيزة يتابع الحالة الأمنية خلال إقامة حفل أوبرا عايدة بالأهرامات







كتب بهجت أبو ضيف

تفقد اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنطقة الأثرية بالهرم، والتى تشهد إقامة حفل أوبرا عايدة لليوم الثانى على التوالى.

وشدد مدير أمن الجيزة، على تكثيف التواجد الأمنى بالتنسيق مع ضباط مباحث السياحة والآثار، لتأمين رواد الحفل الذى يحضره مدير الأوبرا المصرية، وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية بالقاهرة.