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مدير أمن الجيزة يتابع الحالة الأمنية خلال إقامة حفل أوبرا عايدة بالأهرامات

الجمعة، 09 مارس 2018 09:51 م
مدير أمن الجيزة يتابع الحالة الأمنية خلال إقامة حفل أوبرا عايدة بالأهرامات مدير أمن الجيزة يتابع الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنطقة الأثرية بالهرم





كتب بهجت أبو ضيف
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تفقد اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنطقة الأثرية بالهرم، والتى تشهد إقامة حفل أوبرا عايدة لليوم الثانى على التوالى. 
 
وشدد مدير أمن الجيزة، على تكثيف التواجد الأمنى بالتنسيق مع ضباط مباحث السياحة والآثار، لتأمين رواد الحفل الذى يحضره مدير الأوبرا المصرية، وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية بالقاهرة.
مدير أمن الجيزة يتابع الحالة الأمنية خلال إقامة حفل أوبرا عايدة بالأهرامات (1)
 

مدير أمن الجيزة يتابع الحالة الأمنية خلال إقامة حفل أوبرا عايدة بالأهرامات (2)
 

مدير أمن الجيزة يتابع الحالة الأمنية خلال إقامة حفل أوبرا عايدة بالأهرامات (3)
 

مدير أمن الجيزة يتابع الحالة الأمنية خلال إقامة حفل أوبرا عايدة بالأهرامات (4)
 

 


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