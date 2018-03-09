مؤتمر جماهيرى للمصرين الأحرار بالمنيا لتأييد السيسي

مؤتمر جماهيرى للمصرين الأحرار بالمنيا لتأييد السيسيالجمعة، 09 مارس 2018 05:50 م
مؤتمر دعم السيسى بالمنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
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نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمركز ديرمواس محافظة المنيا مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية دلجا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة ثانية.
حضر المؤتمر أبو المجد مفتاح أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور نادى قسطور الأمين المساعد، وأمين التنظيم بالمحافظة، وجون بشرى الأمين المساعد عضو الهيئة العليا بالحزب، والعميد عمرو عبد الحكيم عضو الأمانة العامة بالحزب، والمحاسب ابراهيم الشربينى أمين التنظيم، ورئيس هيئة المكتب بديرمواس وأعضاء هيئة المكتب بالمركز، ولفيف من أهالى قرية دلجا.
بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى وتلاوة أيات من الذكر الحكيم ثم توالت كلمات الحضور والتى ركزت على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال الشعار الذى تتبناه أمانة الحزب بالمحافظة "انزل شارك دافع عن بلدك" كما تناولت كلمات الحضور الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال الفترة الأولى التى تولى رئاستها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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