قيادات القومية للأسمنت توقع على مذكرة لإقالة مجلس الإدارة الحالى

قيادات القومية للأسمنت توقع على مذكرة لإقالة مجلس الإدارة الحالىالجمعة، 09 مارس 2018 06:27 م
عمال الشركة القومية للأسمنت - أرشيف
كتب عبد الحليم سالم
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وقعت قيادات الإدارة العليا بالشركة القومية للأسمنت، التى تضم رؤساء القطاعات ورؤساء المصانع والمدراء على مذكرة تطالب بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة الحالى وأعضاء المجلس.
وتم توجيه المذكرة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ووقع على المذكرة 42 قيادة عليا بالشركة.
وأشارت المذكرة، والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها"، إلى تعنت رئيس القومية للأسمنت فى إعادة تشغيل الشركة، حيث لم يبلغ شركة التشغيل بتجهيز الأفران للعمل.
وأضافت المذكرة أن رئيس الشركة قام بنقل العمالة الفنية المهرة إلى أعمال الحراسة والأمن والخدمات فى حين كان يفترض العكس.
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