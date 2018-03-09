"قومى المرأة" يشيد بتهنئة مجلس النواب للسيدة المصرية فى يوم المرأة العالمى

"قومى المرأة" يشيد بتهنئة مجلس النواب للسيدة المصرية فى يوم المرأة العالمىالجمعة، 09 مارس 2018 11:48 ص
الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
/أ ش أ/
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أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بالاهتمام التي تحظي به المرأة المصرية من جميع مؤسسات الدولة في عيدها، موجهه الشكر للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ونواب ونائبات البرلمان.
وأشاد المجلس القومي للمرأة فى بيان أصدره المجلس اليوم بالبيان الصادر عن مجلس النواب والذي قدم فيه التهنئة لسيدات مصر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، الذى يوافق 8 مارس من كل عام، ويوم المرأة المصرية فى يوم 16 من الشهر نفسه، وتوجيهه التحية لكل نساء مصر اللائي يمثلن نصف المجتمع.
وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن أمنياتها بتقديم مزيد من الدعم للمرأة المصرية من خلال إقرار المزيد من التشريعات التي تنصف المرأة وتحمى حقوقها،وتدعم مشاركتها في النهوض بالوطن .
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