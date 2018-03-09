قطر تتهم الإمارات باحتجاز قارب صيد على متنه 8 رجال

قطر تتهم الإمارات باحتجاز قارب صيد على متنه 8 رجالالجمعة، 09 مارس 2018 05:57 م
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
(رويترز)
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اتهمت قطر الإمارات اليوم الجمعة باحتجاز قارب صيد وإجبار ثمانية أشخاص كانوا على متنه على دخول المياه الإقليمية الإماراتية تحت تهديد السلاح، وفق بيان الخارجية القطرية.
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