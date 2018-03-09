قطر تتهم الإمارات باحتجاز قارب صيد على متنه 8 رجال







(رويترز)

اتهمت قطر الإمارات اليوم الجمعة باحتجاز قارب صيد وإجبار ثمانية أشخاص كانوا على متنه على دخول المياه الإقليمية الإماراتية تحت تهديد السلاح، وفق بيان الخارجية القطرية.