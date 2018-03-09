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قافلة الأزهر الطبية بالواحات تنقذ مريضًا من الموت وتوقع الكشف على 2385 حالة

الجمعة، 09 مارس 2018 06:19 م
قافلة الأزهر الطبية بالواحات تنقذ مريضًا من الموت وتوقع الكشف على 2385 حالة قوافل الازهر الطبية





كتب لؤى على
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واصلت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى الواحات البحرية، عملها لليوم الثانى على التوالى، حيث بلغ إجمالى العمليات الجراحية التي أجرتها "66" عملية، إضافة لتوقيع الكشف الطبي على "2385" حالة.


وتنوعت العمليات الجراحية، التى أجرتها قافلة الأزهر الطبية، بين جراحة عامة وأنف وأذن وعظام ونساء ورمد وولادات قيصرية، كما شهدت عملية نادرة لاستئصال كيس جنينى خلف الأذن.


وقامت القافلة، التي يستمر عملها حتى الثاني عشر من مارس الجاري، بصرف الأدوية للمرضى بالمجان، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة.


وعقب انتهاء عمل القافلة أمس الخميس، تم استدعاء أحد أطبائها في منتصف الليل لانقاذ مريض  جاوز 73 عاما، حيث قام الطبيب بعمل رسم قلب وتبين وجود ارتجاف ببطين القلب وسرعة في نبضات القلب، فتم نقله إلى العناية المركزة وبعد استقرار الحالة تم تحويلها إلى العناية المركزة بمستشفى الحسين التابعة لجامعة الأزهر؛ لاستكمال العلاج. 


وتضم القافلة 22 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر، فى تخصصات العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية وأمراض النساء والمخ والأعصاب والتخدير.


ويأتى إرسال هذه القافلة فى ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وانطلاقًا من إطار الدور الإنسانى والاجتماعى الذى يضطلع به الأزهر الشريف داخل وخارج مصر.
 

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الازهر

قافلة طبية

شيخ الازهر




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