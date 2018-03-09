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فيديو وصور.. فوضى فى مطار سيدنى الدولى بسبب وقوع خلل فنى

الجمعة، 09 مارس 2018 04:24 ص
فيديو وصور.. فوضى فى مطار سيدنى الدولى بسبب وقوع خلل فنى مطار سيدنى الدولى





كتب محمد سعودى
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تسبب خلل فنى فى مطار سيدنى الدولى- الذى يقع فى أستراليا- فى حالة من الفوضى والزحام بين الركاب الذى اصطفوا فى طوابير نظرا لتأخر رحلاتهم.

 

وأشار شهود عيان، إلى تأخر العديد من الركاب فى السفر من مطار سيدنى الدولى بسبب وقوع خلل فنى فى المطار، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وحثت سلطات المطار، الركال على الابتعاد من المبنيين 1 و 2 حتى يتمكن الطاقم التقنى من تحديد الخطأ الذى حدث، فيما شوهد انتشار أمنى ونقاط تفتيش حول الركاب.

جانب من مطار سيدنى الدولى
جانب من مطار سيدنى الدولى

 

فوضى فى مطار سيدنى الدولى
فوضى فى مطار سيدنى الدولى

 

مطار سيدنى الدولى
مطار سيدنى الدولى

 

 


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