فيديو وصور.. فوضى فى مطار سيدنى الدولى بسبب وقوع خلل فنى

فيديو وصور.. فوضى فى مطار سيدنى الدولى بسبب وقوع خلل فنىالجمعة، 09 مارس 2018 04:24 ص
مطار سيدنى الدولى
كتب محمد سعودى
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تسبب خلل فنى فى مطار سيدنى الدولى- الذى يقع فى أستراليا- فى حالة من الفوضى والزحام بين الركاب الذى اصطفوا فى طوابير نظرا لتأخر رحلاتهم.
AIRPORT CHAOS: Sydney Airport is now processing passengers through security, after a technical issue caused huge delays and long queues through the T1 International and T2 Domestic terminals. #TenNews— TEN Eyewitness News (@channeltennews) ٨ مارس، ٢٠١٨
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وأشار شهود عيان، إلى تأخر العديد من الركاب فى السفر من مطار سيدنى الدولى بسبب وقوع خلل فنى فى المطار، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وحثت سلطات المطار، الركال على الابتعاد من المبنيين 1 و 2 حتى يتمكن الطاقم التقنى من تحديد الخطأ الذى حدث، فيما شوهد انتشار أمنى ونقاط تفتيش حول الركاب.
جانب من مطار سيدنى الدولى
فوضى فى مطار سيدنى الدولى
مطار سيدنى الدولى
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