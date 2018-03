فيديو.. مسلح يحتجز 3 رهائن داخل منزل بولاية كاليفورنيا الأمريكية

وكالات

قال مسؤول فى قوات الحماية المدنية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن مسلحا احتجز ثلاث رهائن داخل منزل، بولاية كاليفورنيا.

فيما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، أن الرهائن هم من المحاربين القدامى ومازال العملية جارية.

ATF and FBI are now investigating shooting at veterans home in Yountville, California.

LIVE VIDEO: https://t.co/kkDFTja2c6



The state Veterans Affairs department says it is the largest veterans' home in the United States, with about 1,000 residents. pic.twitter.com/Ej29B18YM0