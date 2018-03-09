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فيديو.. مسلح يحتجز 3 رهائن داخل منزل بولاية كاليفورنيا الأمريكية

الجمعة، 09 مارس 2018 10:42 م
فيديو.. مسلح يحتجز 3 رهائن داخل منزل بولاية كاليفورنيا الأمريكية الشرطه الأمريكية





وكالات
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قال مسؤول فى قوات الحماية المدنية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن مسلحا احتجز ثلاث رهائن داخل منزل، بولاية كاليفورنيا.

فيما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، أن الرهائن هم من المحاربين القدامى ومازال العملية جارية.

 

 


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