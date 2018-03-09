فيديو.. مسلح يحتجز 3 رهائن داخل منزل بولاية كاليفورنيا الأمريكية

فيديو.. مسلح يحتجز 3 رهائن داخل منزل بولاية كاليفورنيا الأمريكيةالجمعة، 09 مارس 2018 10:42 م
الشرطه الأمريكية
وكالات
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قال مسؤول فى قوات الحماية المدنية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن مسلحا احتجز ثلاث رهائن داخل منزل، بولاية كاليفورنيا.
فيما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، أن الرهائن هم من المحاربين القدامى ومازال العملية جارية.
ATF and FBI are now investigating shooting at veterans home in Yountville, California.— NBC Bay Area (@nbcbayarea) ٩ مارس، ٢٠١٨
LIVE VIDEO: https://t.co/kkDFTja2c6
The state Veterans Affairs department says it is the largest veterans' home in the United States, with about 1,000 residents. pic.twitter.com/Ej29B18YM0
Veterans Home of California in Yountville on lockdown after reports of shots fired, officials say. @WillCarrFNC is following the story. @ShepNewsTeam https://t.co/Pv0xWJEAuv pic.twitter.com/VT8Q4vOF3Q— Fox News (@FoxNews) ٩ مارس، ٢٠١٨
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