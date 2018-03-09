فيديو.. مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسى فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

شهد مركز إبشواى بمحافظة الفيوم، مؤتمرًا حاشدًا نظمه نواب المركز لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الانتخابات الرئاسية المقرر لها نهاية الشهر الجارى.

حضر المؤتمر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ونواب محافظة الفيوم وحشد كبير من المواطنين بمركزى يوسف الصديق والفيوم.

وقال النائب يوسف الشاذلى خلال المؤتمر، نحن نعيش الآن نهضة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى، فنحن هنا فى الفيوم لدينا مشروعات كبرى ستحقق نهضة حقيقية للمحافظة، ومن أهمها مشروع الإنتاج الحيوانى بيوسف الصديق.

ولفت النائب علاء العمدة ان المؤتمر لاستكمال مسيرة عطاء بدأت منذ 4 سنوات وأن الله حفظ مصر، مؤكدًا أنه دائمًا فى وقت الأزمات تكون لمصر شخصية يلتف حولها الجميع منذ عهد عبد الناصر حتى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أن مصر تقف صلبة بفضل الفكر السياسى للرئيس عبد الفتاح السيسى ولولاه لأصبحنا لاجئين.

وتابع: جيش مصر هو الجيش رقم 10 على مستوى العالم والرئيس سلح جيشنا، وحقق إنجازات فى بلادنا وهناك مشروعات كبرى لن نشعر بنتائجها الان فيكفى انه تم نجاح قرض البنك الأوروبى وقيمته 10 ملايين يورو ستحيى بحيرة قارون بعد موتها.

وأكد العمدة، أن الانتخابات ستغير الانطباع المعروف عن الفيوم، وستفاجئ الجميع من الأعداد التى ستشارك فى الانتخابات.

ومن جانبه، قال النائب علاء عابد، أن مصر أصبح لها كرامة وهناك أشخاص تحملوا الكثير، ولكننا نبنى بلدنا وجيش مصر اتخذ القرار أن مصر لابد أن تكمل المشوار والكرسى الذى جلس عليه السادات وعبد الناصر لن يجلس عليه ألا بطل والسيدات هن عظيمات مصر الذين خرجوا سابقا وسيخرجون خلال الانتخابات.

وقال النائب مجدى ملك كل شخص يحضر مؤتمر دعم الرئيس يمثل مصر ولا يمثل نفسه فقط، مؤكدًا أن الأزهر القوى العظيم ساند الجيش وساند الدولة والكنيسة بوطنيتها دعمت جيشها وبلدها ونحن بالفعل نخطو خطوات صحيحة والشعب تحمل خطوات الإصلاح الاقتصادى الصعبة، وهى كانت خطوات ضرورية.