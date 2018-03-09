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فيديو .. الداخلية تكرم أمين شرطة أنقذ سيدة بعد سقوطها أسفل قطار

الجمعة، 09 مارس 2018 12:10 ص
فيديو .. الداخلية تكرم أمين شرطة أنقذ سيدة بعد سقوطها أسفل قطار الداخلية تكرم أمين شرطة يساعد المواطنين





كتب محمود عبد الراضى
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ينشر اليوم السابع فيديو يظهر مجهودات قطاعات وزارة الداخلية المختلفة على مستوى الجمهورية.
 
ويظهر بالفيديو سقوط عصابة تخصصت فى سرقة السيارات ببورسعيد، فضلاً عن ضبط لص اختطف حقيبة سيدة أثناء سيرها فى الشارع بالهرم بمحافظة الجيزة.
 
ويبرز الفيديو تكريم وزارة الداخلية متمثلة فى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج لأمين الشرطة مدحت موسى لإنقاذه سيدة سقطت من القطار بمدينة طما.
 
وأكد محسن عسكر، أحد الأهالى بسوهاج أن أمين الشرطة المكرم اعتاد على مساعدة المواطنين ومد يد العون لهم، خاصة كبار السن .
 
 


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