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فيديو.. إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى باتجاه المعادى

الجمعة، 09 مارس 2018 03:22 م
فيديو.. إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى باتجاه المعادى إنقلاب سيارة ميكروباص





كتب حازم عادل
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شهد الطريق الدائرى، حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وتحديد فى الاتجاه الى المعادى، وانتقل رجال المرور وتمكنوا بمساعدة الأهالى من نقل الميكروباص الى طرف الطريق، وإعادة تسيرر الحركة المرورية أعلى الطريق الدائرى.
 
 
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