فيديو.. إحباط تهريب فسيخ محشو بالحشيش إلى خارج البلاد







كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع" فيديو لجهود وزارة الداخلية فى مكافحة تهريب المخدرات على مستوى الجمهورية.

نجحت أجهزة الأمن فى إحباط محاولة راكب تهريب كميات من الحشيش داخل أسماك مملحة "فسيخ" عبر ميناء الإسكندرية، كما تمكنت من ضبط كميات مِن المواد المخدرة فى عدد من المحافظات بحوزة مهربين.