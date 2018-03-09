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فرنسا تبدى "أسفها" لإعلان ترامب فرض رسوم على الصلب والألومنيوم

الجمعة، 09 مارس 2018 01:28 ص
فرنسا تبدى "أسفها" لإعلان ترامب فرض رسوم على الصلب والألومنيوم الرئيس الفرنسى





أ ف ب
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أعلن وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لو مير، أن فرنسا "تأسف" لإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

وقال لو مير على تويتر، إن "حربا تجارية لن تُسفر سوى عن خاسرين". وأضاف "سنقيّم مع شركائنا الأوروبيين العواقب على صناعاتنا، والرد" الواجب اتخاذه.

 

 


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