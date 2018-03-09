فرنسا تبدى "أسفها" لإعلان ترامب فرض رسوم على الصلب والألومنيوم

فرنسا تبدى "أسفها" لإعلان ترامب فرض رسوم على الصلب والألومنيومالجمعة، 09 مارس 2018 01:28 ص
الرئيس الفرنسى
أ ف ب
إضافة تعليق
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لو مير، أن فرنسا "تأسف" لإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.
وقال لو مير على تويتر، إن "حربا تجارية لن تُسفر سوى عن خاسرين". وأضاف "سنقيّم مع شركائنا الأوروبيين العواقب على صناعاتنا، والرد" الواجب اتخاذه.
إضافة تعليق
فى اليوم العالمى للمرأة.. حاخامات إسرائيل والدواعش إيد واحدة ضد النساء.. رجال الدين اليهودى يفتون بأن صوت المرأة عورة ويجبرونها على ارتداء النقاب ويحرمون سيرها خلف المتوفى.. وتعاليم الجمارا تعتبرها متاعا يورث
خرافة حرق الجن للمنازل بكفر الشيخ.. علماء الدين: أفكار مرفوضة شرعًا وتغييب للعقل.. مجدى عاشور يطالب باللجوء إلى العلم فى تفسير الحادث والبعد عن الدجل.. و"فتوى الأوقاف": العفريت ليس لديه قدرة على الإيذاء المادى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة