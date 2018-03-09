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غدا.. محمد الباز فى ضيافة حزب التجمع بالمنوفية للدعوة للمشاركة بانتخابات الرئاسة

الجمعة، 09 مارس 2018 07:04 م
غدا.. محمد الباز فى ضيافة حزب التجمع بالمنوفية للدعوة للمشاركة بانتخابات الرئاسة محمد الباز





المنوفية – محمود شاكر
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أعلن هيثم الشرابى أمين حزب التجمع بمحافظة المنوفية عن تنظيم الحزب ندوة جماهيرية بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية بحضور عدد من السياسيين والشخصيات العامة على رأسهم الدكتور محمد الباز المفكر السياسى ورئيس مجلس إدارة جريدة الدستور.

 

 

وأكد الشرابى أن الندوة تهدف فى المقام الأول إلى دعوة المواطنيين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والوقوف مع الدولة للمرور بالفترة الحرجة إلى السلام والامان، مضيفا أن الندوة ستشهد حضور جماهيرى كبير وبمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة.

 

وأشار الشرابى إلى أن سلسلة المؤتمرات التى يتم عقدها بالعديد من القرى والمراكز بمحافظة المنوفية، هى نتاج حقيقى لما يشعر بها المواطنين من فهم للمرحلة التى تمر بها البلاد ومن أجل العبور بها إلى بر الآمان بالرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

 

 

 


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