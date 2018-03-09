غدا .. افتتاح الدورة التدريبية للعاملين بجامعة سوهاج







سوهاج محمود مقبول

تنظم إدارة التطوير وتقييم الأداء بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بجامعة سوهاج دورة تدريبية للعاملين على الدرجتين الأولى والثانية التخصصية، وذلك لمدة ستة أيام من 10 إلى 15 مارس الجاري بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وأضاف أن الهدف من الدورة هو رفع مستوى وكفاءة العاملين بالجامعة وتأهيل كوادر للصف الثاني بالجامعة.

وأشار جمال محمد سرور مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء بوحدة ضمان الجودة إلى أنه سيقوم بالتدريب متخصصون في قانون الخدمة المدنية لعام 2016.

وأضاف أن عدد المتدربين في هذه الدورة وصل إلى 320 متدربا، وسيكون التدريب من الساعة الثانية ظهرا حتى السابعة مساء.