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الجمعة، 09 مارس 2018 03:43 م
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غداً..مؤتمر صحفى للمركز الثقافى الفرنسى بحضور المستشار السياحى بباريس

الجمعة، 09 مارس 2018 12:23 م
غداً..مؤتمر صحفى للمركز الثقافى الفرنسى بحضور المستشار السياحى بباريس عادل المصرى رئيس المكتب السياحى بباريس





كتبت ميرفت رشاد
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ينظم المركز الثقافى الفرنسى مؤتمراً صحفياً غدا السبت، بحضور المستشار السياحى دكتور عادل المصرى رئيس المكتب السياحى بباريس، والسفير الفرنسى ورؤساء تحرير كبرى الجرائد والمجلات والمحطات الإذاعية الفرنسية ومسئولى معهد العالم العربى بباريس وشخصيات عامة فرنسية ومصرية.
 
يأتى المؤتمر ضمن فعاليات رحلة صحفية كبرى تنظيمها الهيئة لـ11 من ممثلى وسائل الإعلام الفرنسية المؤثرة بالسوق الفرنسى، بالتعاون مع  جاك لانج رئيس معهد العالم العربى ووزير الثقافة الفرنسى السابق، ويتضمن البرنامج زيارة المناطق السياحية لكل من القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وأسوان.
 

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