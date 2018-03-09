طارق النبراوى يصل استاد القاهرة للإدلاء بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين

طارق النبراوى يصل استاد القاهرة للإدلاء بصوته فى انتخابات نقابة المهندسينالجمعة، 09 مارس 2018 11:14 ص
انتخابات نقابة المهندسين
كتب رضا حبيشى
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وصل المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين الحالى والمرشح دورة ثانية عن تيار الاستقلال إلى استاد القاهرة، للإدلاء بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين، حيث يخوض النبراوى جولة الإعادة على منصب النقيب العام أمام المهندس هانى ضاحى رئيس قائمة مهندسون فى حب مصر.
وبدأت لجان الاقتراع فى استقبال المهندسين الذين توافدوا لتحديد نقيب المهندسين القادم، حيث بدأت عملية التصويت الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى السابعة مساء اليوم، وسط إقبال كبير نسبيا من المهندسين.
ووصل المهندس هانى ضاحى رئيس قائمة مهندسون فى حب مصر إلى استاد القاهرة والذى يخوض جولة الإعادة على منصب النقيب العام للإدلاء بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين.
كما وصل المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إلى استاد القاهرة للإدلاء بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين، وسط إقبال كبير نسبيا من المهندسين الذين توافدوا صباح اليوم على لجان الاقتراع.
فيما اصطف المهندسين فى طوابير طويلة أمام لجان الاقتراع باستاد القاهرة من أجل الإدلاء بصوتهم فى جولة الإعادة على منصب النقيب العام.
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